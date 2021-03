Max Verstappen twijfelt aan strategie Red Bull: "Moeten betere keus maken qua banden"

Max Verstappen vond dat Red Bull zichzelf meer flexibiliteit voor de race had kunnen geven door hun bandentoewijzing beter te gebruiken. Verstappen en Lewis Hamilton begonnen het seizoen 2021 in stijl met het afleveren van een klassieke Grand Prix van Bahrein.

De pole position was voor Verstappen, maar op de zondag haalden Hamilton en Mercedes een prestatie die iedereen eraan herinnerde waarom ze dit seizoen op jacht zijn naar een achtste wereldtitel voor de Brit in het coureurskampioenschap en voor Mercedes bij de constructeurs.

Terwijl Verstappen dacht dat hij in de slotfase de leiding van Hamilton had gepakt, kreeg de Red Bull-coureur te horen dat hij de eerste plaats moest teruggeven nadat hij de track limits in bocht 4 had overschreden. Hij deed dat, maar Hamilton hield stand waardoor de 23-jarige Nederlander niet meer in staat was om een nieuwe poging te wagen. Gevolg was dat niet Verstappen maar Hamilton de GP van Bahrein won.

Verstappen had het gevoel dat Red Bull misschien een verkeerde inschatting had gemaakt met hun banden. Alle coureurs krijgen dezelfde toewijzing van de Pirelli-compounds, maar in de praktijk gebruikte Verstappen een set harde banden, waardoor hij slechts één nieuwe set voor de race over had, terwijl Hamilton en Valtteri Bottas bij Mercedes er allebei twee hadden toen de race begon.

"Ik denk dat we strategisch gezien moeten analyseren wat we misschien beter hadden kunnen doen, maar we hadden ook niet de banden zoals Mercedes die wel had", aldus Verstappen. "We hadden niet echt veel flexibiliteit in de strategie. Dus misschien hadden we ook daar tijdens de training beter onze banden kunnen kiezen."