Verstappen en Hamilton in verwarring na gehannes met 'track limits'

Mercedes-coureur Lewis Hamilton vindt dat de wedstrijdleiding tijdens de Grand Prix van Bahrein verwarrend heeft opgetreden op het gebied van track limits. De regerend wereldkampioen ging tijdens de eerste helft van de race consequent te wijd bij het uitkomen van bocht 4, maar kreeg toen te horen dat het opeens niet meer mocht.

Hamilton profiteerde van een grijs gebied in de reglementen. Op vrijdag en zaterdag lette de wedstrijdleiding streng op de track limits in bocht 4, op zondag was het toezicht minder streng. Pas bij een voordeel in een rechtstreeks gevecht zou de wedstrijdleiding ingrijpen, totdat bleek dat beide Mercedes-coureurs consequent over de grens gingen in bocht 4. Toen zagen de stewards zich opeens genoodzaakt om Hamilton en diens teamgenoot Valtteri Bottas te waarschuwen om het niet meer te doen.

"Ik vond het erg verwarrend", aldus Hamilton. "Op de meeste circuits mogen we niet met vier wielen over de lijn. Dit weekend en in die specifieke bocht mocht het dit weekend niet op vrijdag en zaterdag, maar tijdens de race zou het wel mogen. Zo is het in ieder geval opgeschreven. Dat betekent nogal een groot verschil voor die bocht, je kunt de bocht sneller nemen als je kunt uitwaaieren naar buiten de baan om dan terug te keren op het asfalt."

Hamilton vond het allemaal maar een beetje onduidelijk, maar hij was niet rouwig om het gewijzigde standpunt van de wedstrijdleiding. "Halverwege de race veranderden ze opeens van mening en was het niet meer toegestaan. Dat was prima voor mij, het hielp me om mijn banden beter te ontzien. Dus uiteindelijk was ik dankbaar voor die beslissing."

Verwarring overheerste ook bij Red Bull Racing-rijder Verstappen. "Tijdens de race kreeg ik te horen dat mensen wijd gingen in bocht 4 en dat ik dat ook mocht gaan doen, dus dat deed ik. Niet veel later gaven ze me de opdracht om er weer mee te stoppen, dus ik weet het ook niet. In de kwalificatie word je tijd afgepakt als je daar buiten de baan belandt. Ik snap niet dat het tijdens de race dan wel zou mogen. In het gevecht met Lewis overschreed ik ook de track limits. De wedstrijdleider liet ons al snel weten dat ik die positie terug moest geven, dus dat heb ik dan ook maar gedaan."