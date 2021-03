Mercedes W12 krijgt mogelijk nieuw ontworpen vloer

Mercedes is het seizoen 2021 begonnen met een achterstand. Hoewel het de Grand Prix van Bahrein won heeft Red Bull Racing momenteel duidelijk de overhand. Max Verstappen domineerde het gehele weekend in het Midden-Oosten en had in de kwalificatie zelfs 4 tienden voorsprong.

Toch was het uiteindelijk Lewis Hamilton die de race wist te winnen, maar eindelijk is er een echte serieuze strijd van toepassing aan de top van de F1.

Dat het Duitse team sinds de wintertest tegen diverse problemen aanloopt is inmiddels duidelijk. Veel van de schuld lijkt te liggen bij de wijzigingen in de regelgeving die dit jaar zijn doorgevoerd, waarbij de teams hun diffusor en vloer opnieuw moesten ontwerpen. Volgens Gazzetta dello Sport lijkt het erop dat Mercedes-teambaas Toto Wolff opdracht heeft gegeven om de vloer van de W12 opnieuw te laten ontwikkelen. Die vloer zou de volgende Grand Prix, de tweede race in Imola, al op de wagen moeten komen te zitten.

De gewijzigde vloer zou de W12 meer stabiliteit moeten geven, waardoor het balansprobleem van zowel Hamilton als Bottas kan worden opgelost. In de tussentijd zal volgens de Italiaanse krant zal het werk worden voortgezet terwijl het Duitse team ernaar streeft de diffuser van hun auto te optimaliseren.

De meest recente aanpassing aan de diffuser van Mercedes, lijkt enigszins op de diffuser die we eerder op de Ferrari SF71H zagen, die werd gebruikt tijdens het Formule 1-seizoen 2018.