Alfa Romeo tankt vertrouwen ondanks puntloze race in Bahrein

Het team van Alfa Romeo heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de eerste Grand Prix van 2021. Aan de ene kant overheerst de teleurstelling omdat het team met lege handen huiswaarts keert en op de meest ondankbare positie - de elfde plaats, de eerste plek buiten de punten - finishte. Aan de andere kant lijkt de Italiaanse renstal aansluiting gevonden te hebben bij de grote middenmoot.

Dat biedt perspectief, weet ook Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur. "Deze race gaf ons een duidelijke indicatie van de progressie die we de voorbije twaalf maanden geboekt hebben. We kunnen met opgeheven hoofd terugkijken op de eerste Grand Prix van dit jaar. We eindigden voor beide Alpines en een Aston Martin, en op de staart van de andere Aston Martin. Ook al verlaten we Bahrein zonder punten, we doen dat wel in de wetenschap dat we onze plek in de middenmoot terug geclaimd hebben. De resultaten volgen dan vanzelf."

"We hebben aangetoond in en rondom de top tien te kunnen knokken en dat zorgt voor optimisme voor de rest van het seizoen. Het was een enerverende race, al waren er slechts twee uitvallers waardoor we hard moesten werken in onze jacht op een plekje in de punten. Dat lukte net niet, maar toch houden we hier een positief gevoel aan over. We weten dat we bij de volgende race, op Imola, weer kunnen strijden voor een plek in de top tien."

Coureur Kimi Raikkonen voegde toe: "Het was geen slechte race. We hebben mooie duels uitgevochten en de auto gedroeg zich goed, het is alleen teleurstellend om zo dichtbij te zijn en dan geen punten te verzamelen. Had de race een paar ronden langer geduurd, dan was het waarschijnlijk wel gelukt. We blijven het proberen. De auto voelde goed, net als tijdens de wintertest, dus het is duidelijk dat we een stap voorwaarts hebben gemaakt. We hebben nog wat werk te verrichten om het gat naar de vijf beste teams te dichten, maar we blijven strijden."