Nikita Mazepin kwaad op zichzelf na crash in eerste ronde in Bahrein

Het Formule 1-debuut van Nikita Mazepin was van korte duur. De jonge Rus van Haas F1 Team vloog in de eerste ronde van de Grand Prix van Bahrein op eigen kracht van de baan en belandde in de bandenstapels. Het betekende meteen einde wedstrijd voor hem, zijn auto was te zwaar beschadigd. De uitvalbeurt paste in het beeld van de rest van het weekend, want Mazepin was al in elke sessie in de rondte gegaan.

Hij geeft ruiterlijk toe dat het zijn fout was en hij baalt dan ook als een stekker. "Het was simpel, ik maakte gewoon een fout", aldus Mazepin. "De banden waren koud, ik ging over de kerbstones, gaf te veel gas en spinde van de baan. Volledig mijn eigen fout. Het spijt me voor het team, want ze verdienen veel beter dan dit. Ik ben dan ook echt kwaad op mezelf."

De crash luidde het einde van een moeizaam debuutweekend in. Mazepin benadrukt dat hij vooral veel geleerd heeft tijdens zijn eerste weekend in de Formule 1. "Natuurlijk kleven er ook lichtpuntjes en positieve kanten aan dit verhaal. Het aantal dagen op het circuit ligt laag, dus ik moet tijdens de Grand Prix-weekenden leren. Hier steek je het meeste van op, maar het gaat met vallen en opstaan. Dit was bijvoorbeeld een aardig dieptepunt."