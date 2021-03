Het is niet het weekend van Haas F1-coureur Nikita Mazepin. De coureur had op de vrijdag veel moeite met zijn bolide. Hij kwam ook niet echt tot een goede tijd. Op de zaterdag spinde hij in de derde vrije training en ook tijdens de kwalificatie spinde de Rus.

Tijdens de eerste ronde van de race verloor de coureur zijn bolide. Na een tik van Latifi tussen bocht 1 en 2, verloor hij midden in de eerste ronde zijn bolide.