Red Bull Racing vervangt accu en control electronics van Perez zijn RB16B

Voor de start van de Grand Prix van Bahrein heeft het team van Red Bull Racing twee onderdelen moeten vervangen van de krachtbron van Sergio Perez zijn RB16B. Zo weet Spaans Formule 1-verslaggever Albert Fabrega te melden.

Volgens de Spanjaard zou het gaan om de accu en de zogeheten control electronics van de Honda-krachtbron. Aangezien hij (bij lange na) nog niet over de maximaal toegestane hoeveelheid onderdelen heen is zal de Mexicaan geen gridstraf krijgen. Sergio Perez start de Grand Prix van Bahrein vanaf P11.

