Red Bull Racing-coureurs blikken vooruit op GP Bahrein

Gemixte gevoelens bij het Red Bull kamp na de kwalificatie van de Grand Prix van Bahrein. Daar waar Max Verstappen zijn RB16B op dominante wijze op pole wist te kwalificeren, kon Sergio Perez niet in Q3 komen. Het team en de Mexicaan konden niet goed inschatten dat hij niet snel genoeg was op de mediums in combinatie met de andere coureurs die steeds sneller gingen op softs. Hoe dan ook, Perez meent dat hij nog steeds goede punten kan scoren na de geblokte vlag.

Verstappen is van mening dat het er spannend uit ziet. "Het ziet er spannend uit, maar ik kijk er vooral naar uit om een sterk resultaat neer te zetten vandaag", zo vertelt de man die vanaf P1 zal starten. De Honda-krachtbron heeft een enorme stap gezet, maar de wagen zelf ook." Verstappen zelf klinkt vol vertrouwen, en meent dat het wel goed moet komen. "Ik denk dat het wel goed zal zitten. Indien we een goede start hebben en de auto snel is, dan kunnen we de klus klaren vandaag", zo klinkt Verstappen met oog op de race straks.

Sergio Perez, echter, is van mening dat hij nog steeds bezig is met de auto te begrijpen. Hij meent wel dat dat al steeds beter gaat. "Ik kijk enorm uit naar vandaag", zo klinkt Perez enthousiast voor de race op het Bahrain International Circuit. "Vandaag draait het er om dat we de auto over de finish brengen, meer ervaring opdoen in de auto. Dan zal het beetje bij beetje beter gaan - het is een kwestie van tijd."

Perez meent dat het begrijpen van de auto al steeds beter gaat, en dat de auto op zichzelf erg sterk is. "De auto is enorm snel", zo vertelt Perez verder. "Ik hoop dat het niet te lang duurt voor ik hem helemaal snap om er alles uit te halen. Gister tijdens de kwalificatie heb ik opnieuw erg veel geleerd", zo concludeert de Mexicaan.

Max Verstappen en Sergio Perez zullen allebei starten op de gele medium-banden, en zullen vertrekken vanaf de linkerkant van de baan, wat voor hen voordelig is - daar ligt de racelijn en zal de meeste grip te vinden zijn. Om 17:00 Nederlandse tijd zijn we onderweg!