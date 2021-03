Alonso dacht het moeilijk te krijgen in de eerste paar races dit seizoen

Fernando kwalificeerde zijn Alpine gisteren knap in de top 10. Waar Esteban Ocon - deels door pech met een gele vlag in de middensector - niet uit Q1 kon komen, wist Alonso zijn wagen op P9 te zetten. Alonso was hier zelf zeer tevreden over, maar gaf ook toe dat hij had verwacht dat hij het moeilijk zou gaan krijgen de eerste paar races, alhoewel hij weet dat hij bij zichzelf moet beginnen.

"Ik moet bij mezelf aankloppen om beter te worden", zo vertelt Alonso. "Het was voor het eerst op deze zanderige banden en een überhaupt zanderige kwalificatiesessie. Het is lang geleden dat ik een formation lap heb gedaan, heb moeten reageren op de vijf lampen, en de eerste bocht heb moeten zien overleven. Dit soort dingen klinken als "gewone" zorgen voor een coureur, maar voor mij - na twee jaar - zal het als compleet nieuw voelen."

"Ik had verwacht dat ik het moeilijk zou gaan krijgen de eerste paar races", zo vertelt Alonso verder. "Deze kwalificatie ging goed, maar ik zal echt nog hard moeten werken voor we naar Imola gaan. Om écht het maximale uit de auto te krijgen, daar heb ik waarschijnlijk nog wel een paar races voor nodig."

Toen Alonso werd gevraagd of hij had verwacht of hij in de top 10 zou kwalificeren, gaf de Spanjaard aan dat hij niet aan verwachtingen doet. "Ik weet het niet, ik heb me eigenlijk niet ingesteld op een specifiek resultaat", zo vertelt Alonso verder. "Ik denk dat we gewoon ons alles wilden geven, en daarna pas kijken wat dat op zou leveren. Het is niet echt een verrassing, maar alsnog hadden we er ons niet op ingesteld. Dus het is fijn om te zien dat we hiermee in de top 10 kunnen staan", zo concludeert Alonso.