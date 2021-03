Mercedes auto nu stabieler aan de achterkant en in bochten

Toto Wolff bevestigt dat Mercedes vooruitgang heeft geboekt met het rijgedrag van de auto sinds de wintertest in Bahrein. Tijdens de 3-daagse voorbereidingstest had Mercedes grote problemen met de wegligging van de W12 waardoor het niet als favoriet aan het seizoen begon.

Afgelopen vrijdag klaagde ook coureur Valtteri Bottas over het rijgedrag waarbij hij zelfs zei: "Deze auto is onmogelijk om te rijden op deze manier."

Dat zou onder andere te maken hebben met het feit dat Mercedes net zoals Red Bull Racing de wagen aan de achterkant omhoog heeft gezet. Of dat nu nog zo is zal later blijken, maar volgens teambaas Wolff is de situatie nu onder controle. Hij zei tegen de media in Bahrein: "De achterkant is nu meer onder controle. We moesten de aerodynamische balans helemaal opnieuw opbouwen om hem aan te passen aan de nieuwe banden."

"We zullen het volledige antwoord pas zondag weten, maar het beste scenario waarop we op dit moment kunnen hopen is dat we op gelijke hoogte komen als Max Verstappen."