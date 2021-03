Bottas na derde plek kwalificatie GP Bahrein: "Het is game on voor morgen!"

Valtteri Bottas zag er al heel het weekend uit alsof hij niet één met zijn W12 was. Vaak ging hij over de track limits en over het algemeen zag het er uit alsof hij de wagen niet onder controle had. Het is dan ook geen verrassing dat hij langzamer was dan teamgenoot Lewis Hamilton, en kon niet sneller gaan dan P3.

"Vanochtend, tijdens de laatste training, had ik erg veel moeite met de balans", zo vertelt Bottas tegenover David Coulthard. "We hoopten daarom dat het in de avondsessie, wanneer het koeler zou zijn, wat beter zou gaan. Wat wel stom is, is dat we een set banden hebben verspild aan het einde van Q1."

Bottas had een verschil van meer dan een halve seconde naar pole-sitter Max Verstappen. "Het was ook weer niet heel slecht", zo vertelt Bottas verder. "Maar het is absoluut niet waar we willen staan. Het is game on voor morgen. Het ziet er naar uit dat ikzelf, Lewis en Max zullen starten op de gele medium-band."

Gevraagd aan Bottas werd ook hoe de strategie er morgen uit zal zien. Daar kon de Fin niet teveel over loslaten. "We zullen morgen meer harde banden gaan zien, en ook weten we nog niet hoeveel stops er gedaan gaan worden - veel meer dan dat mag ik niet zeggen", zo vertelt Bottas. "We gaan het in ieder geval opnemen tegen Max", zo concludeert Bottas tegenover David Coulthard.