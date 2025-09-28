user icon
Opvallend: Bottas noemt zichzelf de GOAT van de Formule 1

Opvallend: Bottas noemt zichzelf de GOAT van de Formule 1
  Gepubliceerd op 28 sep 2025 19:41
  • comments 10
  Door: Jeroen Immink

Valtteri Bottas heeft zijn eigen naam op een wel heel opvallende manier vereeuwigd. In een video van Mercedes kreeg de Fin de vraag welke vier sporters volgens hem thuishoren op de ‘Mount Rushmore’ van de sport. Bij de categorie Formule 1 ging Bottas niet voor Max Verstappen, Lewis Hamilton, Ayrton Senna of Michael Schumacher, maar voor zichzelf.

In eerste instantie leek Bottas zelfs in meerdere sporten voor zijn eigen naam te willen kiezen, al kwam hij daar uiteindelijk op terug. Zo koos hij voor NFL-legende Tom Brady, ijshockey-icoon Teemu Selänne en golfheld Tiger Woods. Maar toen de autosport ter sprake kwam, hield hij voet bij stuk: Bottas zette zichzelf bovenaan.

Bottas vol zelfvertrouwen

De 34-jarige coureur rijdt dit seizoen geen volle kalender in de Formule 1. Na zijn vertrek bij Sauber na het F1-seizoen in 2024, heeft hij een rol als reservecoureur bij Mercedes opgepakt. In Baku leek Bottas zelfs even in actie te moeten komen, omdat George Russell ziek was, maar uiteindelijk bleef de Fin aan de kant. Vervolgens wist de Brit op knappe wijze de tweede plek te bemachtigen in Azerbeidzjan.

Voor volgend jaar wacht er weer een nieuw avontuur. Bottas keert terug als fulltime-coureur, ditmaal bij Cadillac, dat in 2026 zijn debuut maakt in de Formule 1. Daar wordt hij de teamgenoot van Sergio Pérez, die eveneens na een jaar afwezigheid terugkeert op de grid. De twee oud-teamgenoten van Max Verstappen en Lewis Hamilton moeten samen de Amerikaanse nieuwkomer richting de top van de koningsklasse van de autosport loodsen.

Met zijn keuze voor de Mount Rushmore liet Bottas in ieder geval zien dat hij zijn zelfvertrouwen nog niet kwijt is. Of hij dat bij Cadillac kan omzetten in resultaten, moet volgend seizoen blijken.

Check hieronder de video: 

 

schwantz34

Posts: 40.912

Valtteriets te lachen dan?

  • 9
  • 28 sep 2025 - 20:20
Reacties (10)

Login om te reageren
  • Remco_F1

    Posts: 3.160

    "Opvallend: Bottas noemt zichzelf de GOAT van de Formule 1"

    Hij bedoeld GOAT 2e rijder, daarin kan ik hem geen ongelijk geven, want dat was hij zeker.

    • + 3
    • 28 sep 2025 - 19:49
    • monzaron

      Posts: 581

      Dat dus, een workgoat voor Wolff om de auto te performen voor de 1ste rijder.

      • + 0
      • 28 sep 2025 - 19:54
    • hupholland

      Posts: 9.236

      hij heeft misschien wel de meest geflatteerde erelijst ooit. 67x zoveel podiumplaatsen als Hulkenberg, met minder talent. Dan heb je toch iets heel goed gedaan.

      • + 2
      • 28 sep 2025 - 20:40
  • f1 benelux

    Posts: 4.216

    Met zijn keuze voor de Mount Rushmore liet Bottas in ieder geval zien dat hij zijn zelfvertrouwen nog niet kwijt is.

    Nee jongens, .. humor!! Hij is z'n humor nog niet kwijt.






    Zo ..

    • + 3
    • 28 sep 2025 - 20:07
  • Pleen

    Posts: 664

    Ik kan dat korreltje zout niet vinden!

    • + 0
    • 28 sep 2025 - 20:25
  • MatsVerstsappen

    Posts: 176

    Ja leuk al die vooringestudeerde filmpjes en pornosnor. Puntje bij paaltje blijft het een saaie grijze muis. Als je een gek kapsel, snor en filmpjes nodig hebt om grappig te zijn ben je het doorgaans niet.

    • + 1
    • 28 sep 2025 - 21:22
    • De Zeswieler

      Posts: 7.330

      Waarom vindt iedereen dat ‘een gek kapsel?’ In mijn ogen gewoon een cool kapsel, en wat is er raar aan n snor? Zijn filmpjes zijn leuk en vol zelfspot, maar nooit aanstellerig of schreeuwerig. Juist heel bescheiden eigenlijk. Stom om te stellen dat hij ‘dat nodig’ heeft. Tuurlijk niet.
      Maargoed, hij speelt ook niet de clown want dat zou idd niet leuk zijn. Het is juist ontzettend droog. Hartstikke leuke vriendelijke vent met n cool uiterlijk. Niet zo mainstream tenminste. Ik snap niets van het feit dat je Bottas zo neersabelt. Of liever gezegd downgrade.
      Gewoon n vriendelijke vriend. Leuke vent.

      • + 1
      • 28 sep 2025 - 21:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.395

    https://share.google/images/2Q5Th2fbXG0udEu2X

    Er is maar één Mount Rushmore.....en daar staan geen 4 man op maar 5.

    • + 1
    • 28 sep 2025 - 21:39
  • Kubica

    Posts: 5.602

    Goat als in Got Once Again Teamorders ? Dan heeft hij wel gelijk ja…

    • + 0
    • 28 sep 2025 - 22:24

