Valtteri Bottas heeft zijn eigen naam op een wel heel opvallende manier vereeuwigd. In een video van Mercedes kreeg de Fin de vraag welke vier sporters volgens hem thuishoren op de ‘Mount Rushmore’ van de sport. Bij de categorie Formule 1 ging Bottas niet voor Max Verstappen, Lewis Hamilton, Ayrton Senna of Michael Schumacher, maar voor zichzelf.

In eerste instantie leek Bottas zelfs in meerdere sporten voor zijn eigen naam te willen kiezen, al kwam hij daar uiteindelijk op terug. Zo koos hij voor NFL-legende Tom Brady, ijshockey-icoon Teemu Selänne en golfheld Tiger Woods. Maar toen de autosport ter sprake kwam, hield hij voet bij stuk: Bottas zette zichzelf bovenaan.

Bottas vol zelfvertrouwen

De 34-jarige coureur rijdt dit seizoen geen volle kalender in de Formule 1. Na zijn vertrek bij Sauber na het F1-seizoen in 2024, heeft hij een rol als reservecoureur bij Mercedes opgepakt. In Baku leek Bottas zelfs even in actie te moeten komen, omdat George Russell ziek was, maar uiteindelijk bleef de Fin aan de kant. Vervolgens wist de Brit op knappe wijze de tweede plek te bemachtigen in Azerbeidzjan.

Voor volgend jaar wacht er weer een nieuw avontuur. Bottas keert terug als fulltime-coureur, ditmaal bij Cadillac, dat in 2026 zijn debuut maakt in de Formule 1. Daar wordt hij de teamgenoot van Sergio Pérez, die eveneens na een jaar afwezigheid terugkeert op de grid. De twee oud-teamgenoten van Max Verstappen en Lewis Hamilton moeten samen de Amerikaanse nieuwkomer richting de top van de koningsklasse van de autosport loodsen.

Met zijn keuze voor de Mount Rushmore liet Bottas in ieder geval zien dat hij zijn zelfvertrouwen nog niet kwijt is. Of hij dat bij Cadillac kan omzetten in resultaten, moet volgend seizoen blijken.

Check hieronder de video: