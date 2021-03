Red Bull vol zelfvertrouwen: "Wij blijven domineren zolang Mercedes problemen heeft"

Na de F1-wereld te hebben verrast tijdens de tests voorafgaand aan het seizoen, blijkt Red Bull Racing het snelste team terwijl het kampioenschap 2021 van start is gegaan in Bahrein. Max Verstappen pakte gisteren de pole position en domineerde tot nu toe het hele weekend in zijn RB16B.

Mercedes kende problemen tijdens de test in Bahrein van 2 weken geleden en die werden dit weekend bevestigt. Hoewel Mercedes nog altijd snel is en meedoet om de bovenste plaatsen, zette de Nederlander zijn rivaal Lewis Hamilton gisteren op 4 tienden achterstand.

Mercedes blufte

Volgens Helmut Marko zal dit voorlopig zo blijven. Hij ziet het Duitse team alleen terugkeren voor de overwinningen als ze de problemen met de wagen weten op te lossen. Marko vertelde aan Servus TV: "Voor zover we nu weten en na kunnen gaan, zijn we het snelste op zowel de kwalificatierondes maar ook tijdens de racesimulaties."

"Om de titel te winnen, heb je een auto nodig die onder alle omstandigheden competitief is, en het ziet ernaar uit dat we dit jaar zo'n auto hebben. De aerodynamische verbeteringen zijn ook afkomstig van Honda's nieuwe krachtbron, die compacter is geworden waardoor we een werkelijk optimale oplossing aan de achterkant van de auto kunnen vinden."

"We weten dat Mercedes blufte tijdens de testsessie, maar het was voor iedereen duidelijk dat de achterkant van hun auto niet stabiel genoeg is. Totdat Mercedes dit probleem heeft opgelost, zullen wij voor hun blijven en kunnen domineren."