Mercedes: "We gaan niet weer 8 maanden wachten op Lewis Hamilton"

Mercedes zal niet weer acht maanden wachten op het antwoord van Lewis Hamilton over zijn toekomst in de Formule 1. Na slechts een contractverlenging voor één jaar te hebben getekend, zei de zevenvoudig wereldkampioen donderdag: "Ik heb niet het gevoel dat ik aan het einde van mijn carrière ben, maar de komende acht maanden zullen mij dat laten weten."

Dat past echter niet bij wat George Russell, de hoopvolle Mercedes-junior, lijkt te denken. De Williams-coureur zei dat hij een antwoord verwacht over zijn eigen toekomst, nog voor de zomerstop van dit seizoen.

Niet wachten tot januari

Mercedes-teambaas Toto Wolff is het daar mee eens. Hij zei tegen de media over de kwestie: "Ik wil buiten de discussie blijven over wie er voor Mercedes gaat rijden, maar we willen niet pas in januari bekend maken wie onze twee coureurs voor 2022 zijn."

"Valtteri Bottas was redelijk regelmatig in termen van de aankondiging van de zomer vorig jaar, en dat is wanneer het zou moeten gebeuren om de coureur wat gemoedsrust te geven en zich te kunnen concentreren op het werk dat hij moet doen. We twijfelen niet aan Valtteri of Lewis, maar het is duidelijk dat de gesprekken op tijd zullen plaatsvinden en niet in januari volgend jaar. We gaan niet weer 8 maanden wachten", voegde Wolff eraan toe.

Speculaties Zak Brown

Er zijn ook claims geweest, onder meer door Zak Brown, de baas van het Mercedes aangedreven McLaren-team, dat Max Verstappen in de race is voor een Mercedes-stoel in 2022. Helmut Marko reageerde door te zeggen dat Brown een babbelaar is.

Hamilton mag blijven

Wat Hamilton betreft, Wolff zei dat hij hoopt dat de 36-jarige Britse coureur in 2022 blijft, omdat het "de logische voortzetting van het verhaal" zou zijn.