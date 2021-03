Marko over contract Verstappen: "Zak Brown is een babbelaar maar heeft geen idee waarover"

Er zijn altijd speculaties over de toekomst van Max Verstappen en dat is op zich niet vreemd. De Red Bull-coureur is één van de weinige coureurs op de grid die het op kan nemen tegen Lewis Hamilton en zit niet in de beste auto van het F1-veld. Al jaren wacht de Nederlander op een wagen die het gevecht met Mercedes aan kan gaan.

Het is afwachten of dat dit jaar wel lukt, maar voor Zak Brown - teambaas bij McLaren - is het al duidelijk waar Verstappen volgend seizoen rijdt; Mercedes. Brown zei eerder deze week dat Verstappen en Russell bij Mercedes volgend jaar een duo zullen vormen.

Die uitspraak heeft in de F1-paddock voor nogal wat commotie gezorgd en uiteraard vraagt de pers in Bahrein erop los bij Red Bull wat men van die uitspraken vindt. Helmut Marko vindt de uitspraken zeer voorbarig.

De Red Bull-adviseur reageerde gevat bij Sky Duitsland: "Zak Brown is een goede babbelaar. Hij praat de hele dag door tegen iedereen. Hoewel zijn uitspraak grappig is, heeft hij geen idee waar hij over praat. Hij weet niet wat er in onze contracten staan en welke ontsnappingsclausules wij met Max Verstappen hebben afgesproken."

"We willen niemand aan ons binden die zich daar niet prettig bij voelt, maar we zijn nog ver verwijderd van de dag dat we dit gaan bespreken. We hebben alleen een auto nodig die het kampioenschap waard is en dan is Max Verstappen meer dan blij om bij ons te rijden."