Brown: "Max Verstappen en George Russell in 2022 bij Mercedes"

Het team van Mercedes bedankt recordkampioen Lewis Hamilton en diens teamgenoot Valtteri Bottas na dit jaar voor bewezen diensten en verschijnt in 2022 met een volledig nieuwe line-up aan de start. Dat denkt McLaren-directeur Zak Brown. Wie gaan er dan voor Mercedes rijden? Max Verstappen samen met George Russell, zo is de overtuiging van Brown.

De Amerikaan vertrouwde de Daily Mail toe: "Ik denk inderdaad dat Max en George in 2022 voor Mercedes zullen racen. Dat lijkt mij in ieder geval de meest logische conclusie. Lewis wint dit jaar zijn achtste wereldtitel en is dan in elke statistiek de meest succesvolle coureur aller tijden, maar Mercedes heeft zijn contract niet voor niets maar met één jaar verlengd. George is na komend seizoen vrij en Max heeft een verbintenis bij Red Bull Racing waar hij onderuit kan komen."

De optelsom is volgens Brown snel gemaakt. "Dan heb je Max met zijn ervaring en ook nog jeugdige leeftijd, plus de jonge en talentvolle George. Als ik Mercedes was, zou dat mijn line-up voor de komende vijf jaar zijn. Het interessante is wat Red Bull Racing dan gaat doen. Het is moeilijker om daar een antwoord op te geven. Het zou een bittere pil zijn voor hen. Iedereen ligt langer vast en ze zouden dan hun oogappel kwijtraken aan de grote concurrent."

In het scenario van Brown zou Hamilton beschikbaar zijn. Het zou kunnen dat hij dan de omgekeerde weg van Verstappen bewandelt en zich bij Red Bull Racing voegt, al ziet de McLaren-directeur dat niet zo snel gebeuren. "Lewis heeft zijn hele carrière doorgebracht bij Mercedes, bij het fabrieksteam of bij McLaren dat toen met Mercedes-motoren reed. Hij heeft de kans om als Mercedes-man de boeken in te gaan, dus ik zie niet in waarom hij nog bij een ander team zou tekenen."

Een terugkeer van Hamilton naar McLaren is sowieso uitgesloten, stelt Brown. "Wij hebben geen plek voor Lewis. We zijn heel tevreden met Daniel Ricciardo en Lando Norris als rijdersduo en met beiden hebben we een langdurig contract. Als ik wel een opening zag voor Lewis, zou ik hem dan vastleggen? Natuurlijk, maar we bouwen ook voor de toekomst, vandaar de combinatie van ervaring met jeugd. Lewis terughalen zou voor één of twee jaar zijn en dan zouden we in de positie moeten zijn om voor het kampioenschap te kunnen gaan, maar zover zijn we nog niet. De timing is gewoon niet juist om Hamilton nu weer bij McLaren te betrekken."