Mick Schumacher: "De banden werden gekookt door de warmte"

Eén van de drie debutanten vandaag in de F1 was Mick Schumacher. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher trad vandaag in de voetsporen van zijn vader en kende een solide dag. Dat had mede te maken met zijn goede voorbereiding, die hij samen met Haas vooraf had uitgestippeld.

De 21-jarige Duitser zei onder andere tegen GPToday.net: "Ik voelde me erg comfortabel in de wagen. Dat is een goed teken en geeft aan dat we een goede voorbereiding hebben gedaan zodat ik hier zonder problemen kon debuteren. Ik voel mij prima."

Vervolgens was het wennen aan de wisselende omstandigheden en zoeken naar de juiste balans: "De warmte die er vandaag was had ik niet echt verwacht. De banden waren echt aan het koken, net als ikzelf in de cockpit. Het was echter goed om van te leren, te begrijpen hoe de wagen zich gedraagt in deze omstandigheden."

"Tijdens de tweede training waren de condities echter weer totaal anders. De wind veranderde daarbij ook nog eens, maar dat is iets waar iedereen mee te maken heeft en sommige mensen hadden daar problemen mee, net als wij. Toen we eenmaal de juiste informatie hadden gekregen hoe we de bochten aan moesten snijden met de wind, verliep het al een stuk beter. Daarbij gaf de racesimulatie ons interessante informatie, waarbij ik me vooral heb gericht om zoveel mogelijk kilometers te maken."

"Ik weet dat ik nog veel moet verbeteren. Als coureur weet ik dat ik in staat ben om de rondetijden te laten verbeteren. Ik zal hard werken om dat te doen en de leercurve omhoog te laten gaan."