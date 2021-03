Eerbetoon aan Murray Walker op de halo van Williams in Bahrein

Het team van Williams verscheen in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein op de baan met een eerbetoon aan Murray Walker op de halo van de auto's van George Russell en Nicholas Latifi. Walker overleed eerder deze maand op 97-jarige leeftijd en was een legendarische Formule 1-commentator, wiens stemgeluid bij veel oudere fans in het geheugen staat gegrift.

Williams eert Walker dit weekend met de tekst 'And I've got to stop, because I've got a lump in my throat' op de halo, wat zoveel betekent als: "En nu moet ik stoppen, want ik heb een brok in mijn keel." De commentator deed deze beroemde uitspraak in 1996 toen Damon Hill in de voetsporen trad van zijn vader Graham trad en de wereldtitel in de Formule 1 veroverde.