Mika Hakkinen steunt Alonso: "Esteban Ocon is niet te vertrouwen"

Esteban Ocon zal zich dit jaar opnieuw moeten bewijzen ten overstaan van een goede teamgenoot. Fernando Alonso maakt zijn comeback bij Alpine en staat erom bekend het team naar zijn hand te zetten, waarbij hij vaak zijn teamgenoot declasseert op snelheid en punten in het kampioenschap.

Het is de vraag of dat dit jaar ook zal gebeuren of dat Ocon boven water blijft. Verslaat hij Alonso dan zal zijn toekomst nieuw leven ingeblazen kunnen worden, wordt hij verslagen dan kan zijn F1-carrière weleens langzaam als een nachtkaars uitgaan.

Onbetrouwbaar

De Fransman is tevens niet van onbesproken gedrag in de F1, iets wat veel fans van Max Verstappen maar al te goed weten. Voormalig wereldkampioen F1 van 1998 en 1999 Mika Hakkinen is ook zeker geen fan van Ocon, zo stelt hij in zijn column bij Unibet.

De Fin schrijft: "Ik zou graag iets positiefs willen zeggen, maar ik ken Ocon niet zo goed. Van buitenaf, op basis van opmerkingen en interviews, is hij niet per se het soort teamgenoot dat ik zou willen als coureur. Je moet je teamgenoot vertrouwen. Je praat en deelt dingen. Je moet je teamgenoot vertrouwen en ik vind Ocon niet niet iemand om te vertrouwen."

"Dat is misschien hard om te zeggen, maar zo is het. Mijn mening is misschien onbeleefd omdat ik hem niet persoonlijk ken, maar je kunt bepaalde conclusies trekken door naar de interviews, antwoorden en gesprekken van mensen te luisteren."

Geen kans tegen Alonso

Afgezien van de persoonlijkheid van Ocon, denkt Hakkinen ook dat de Fransman dit seizoen ronduit zal worden verslagen door Alonso.

"Fernando is een echte matador. Hij zal het seizoen zo benaderen dat Ocon overschaduwd zal worden. Ik denk niet dat Ocon een kans krijgt. Hij heeft ervaring en snelheid, maar Fernando zal hem geen kansen geven."