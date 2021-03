Alonso twijfelt niet aan zijn talent voor F1-terugkeer: "Ik ben beter dan Hamilton en Verstappen"

Na twee jaar uit de sport te zijn geweest, keert Fernando voor het 2021-seizoen terug met Alpine F1, het voormalige Renault F1 Team waar de Spanjaard twee wereldtitels wist te winnen. Alonso is van mening dat hij meer dan klaar voor zijn terugkeer is, en gelooft dat hij vrijwel direct op volle snelheid is. Sterker nog, hij beweert dat hij nog steeds beter is dan Lewis Hamilton en Max Verstappen - twee coureurs die door velen als sterkste van het veld worden gezien.

"Het gaat geweldig worden, ik kijk er erg naar uit", zo vertelt Alonso in gesprek met de BBC. "Er komen wat jonge en talentvolle jongens bij die in lagere categorieën knappe dingen hebben laten zien. En dan hebben we natuurlijk ook nog de kampioenen Lewis, Vettel Kimi, Verstappen... ook al is Verstappen één van de jongsten (en ook geen kampioen), hij heeft toch al vier, vijf jaar aan de top van de sport gereden", zo klinkt de Spanjaard. "We hebben een erg competitief veld, en het zal een flinke uitdaging worden."

In dat zelfde interview met de BBC werd de Spanjaard gevraagd of hij nog steeds op het zelfde niveau zit als deze grote namen. Met zo'n gerichte vraag wist Fernando Alonso wel raad. "Nee, ik ben beter", zo antwoordt hij resoluut.

Over zijn kansen om races te winnen kijkt Alonso liever naar 2022, wanneer de grote reglementenwijziging plaats zal vinden. Toch hoopt hij wel in 2021 hier en daar een podium te kunnen pakken. "We zijn onder de indruk dat winnen dit jaar niet geheel mogelijk zal zijn, want alhoewel de reglementen een klein beetje zijn veranderd - kijk met name naar de vloer - ten opzichte van vorig seizoen, is het nog steeds het zelfde chassis. Wij verwachten daar in ieder geval geen wonderen", zo klinkt Alonso eerlijk.

"Maar ik denk dat er in 2022 een grote kans bestaat dat de pikorde compleet verandert, en ik wil dat juist wij het team zijn die iedereen verrast. We moeten daarom dit jaar erg hard werken", zo concludeert Alonso tegenover de BBC.