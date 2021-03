Mick Schumacher debuteert komend weekend in Bahrein in de Formule 1 en treedt zodoende in de voetsporen van zijn beroemde vader Michael Schumacher. De jonge Duitser zet zijn eerste schreden in de koningsklasse van de autosport bij het team van Haas en de verwachting is dat de Amerikaanse renstal in 2021 in de achterhoede zal bivakkeren. Het deert Mick Schumacher totaal niet, hij verheugt zich op zijn entree in de Formule 1. "We zijn blij dat het seizoen eindelijk gaat beginnen."

Bekijk hieronder het volledige interview met Mick Schumacher: