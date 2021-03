'Alpine in gesprek met Pierre Gasly voor 2022'

Na zijn ontslag bij Red Bull heeft Pierre Gasly zich goed herpakt bij AlphaTauri. De Fransman kwam goed terug en wist de schijnwerpers op zich te krijgen door goed te presteren met het achterhoede team, dat zich naar het middenveld wist te werken. Als kers op de taart kwam de knotsgekke race in Monza die de Fransman als een duvel uit een doosje wist te winnen.

Sindsdien heeft Gasly zeker zijn naam op de kaart gezet bij mensen die nog twijfelden over zijn kwaliteiten. Diverse F1-teams kijken al met een schuin oog naar de coureurs voor 2022, waarbij Gasly op veel lijstjes staat.

Alpine wil Gasly

In het verleden heeft Gasly al eens gesprekken gehad met Renault - dat tegenwoordig racet onder de naam Alpine. Het Franse Alpine heeft volgens bronnen binnen de paddock interesse in Gasly: "Pierre Gasly heeft een gesprek gevoerd met het management van Alpine voor een stoeltje in 2022."

"Het management wil graag weten of het mogelijk is om hem in 2022 naar het team te halen. Gezien zijn contract bij Red Bull lijkt dat op dit moment onmogelijk. Alpine wordt echter op de hoogte gehouden als de situatie verandert en houdt Gasly bovenaan haar lijstje van potentiële coureurs die ze willen contracteren. De situatie hangt echter ook af van de ontwikkelingen van de coureurs in de opleiding."