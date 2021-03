Pierre Gasly: "Niemand nam het voor me op bij Red Bull Racing"

Scuderia AlphaTauri-coureur Pierre Gasly heeft in zijn column voor The Players Tribune een boekje opengedaan over zijn periode bij Red Bull Racing. De Fransman begon het seizoen 2019 bij de Oostenrijkse renstal, maar hij mocht het jaar niet afmaken bij de hoofdmacht van Red Bull. Negen races voor het einde van de jaargang werd hij teruggezet naar opleidingsteam Scuderia Toro Rosso en vervangen door Alexander Albon.

Anderhalf jaar later is ook Albon kopje onder gegaan bij Red Bull Racing en nu gedegradeerd naar de rol van test- en reserverijder. Gasly bloeide vorig jaar juist op bij Scuderia AlphaTauri. De Fransman was vastberaden het ongelijk van de Red Bull-top te bewijzen, behaalde goede resultaten, nam AlphaTauri bij de hand en wist verrassend zelfs te winnen op Monza. Maar het was niet genoeg, Red Bull Racing koos voor 2021 voor Sergio Perez.

Het komt overeen met het beeld dat ook in het nieuwste seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive naar voren komt, namelijk dat de leiding van Red Bull niet het volste vertrouwen in Gasly heeft. Het ziet er niet naar uit dat de Fransman enig perspectief heeft om ooit weer voor het grote Red Bull Racing te rijden en een lange periode bij een opleidingsteam als AlphaTauri is sowieso onwaarschijnlijk.

Droom in duigen

Gasly schrijft in zijn column over zijn vertrek bij Red Bull Racing in 2019: "Na een heel goed jaar bij Toro Rosso in 2018 kreeg ik een belletje van Helmut Marko dat ze me door wilden schuiven naar Red Bull Racing. Dat is een team dat kampioenschappen heeft gewonnen en Sebastian Vettel was altijd een inspiratiebron voor me geweest, dus het leek een droom die uit zou komen. En ik had graag gezegd dat het alles was wat ik ervan gehoopt en verwacht had. Maar dat is niet het geval."

Hij vervolgt: "Vanaf het moment dat ik mijn eerste fout beging, kreeg ik het gevoel dat men zich binnen het team tegen me begon te keren. Ik crashte tijdens de wintertests en vervolgens is mijn seizoen nooit echt op gang gekomen. De eerste twee races voor Red Bull Racing verliepen moeizaam en de media vraten me op. Alles wat ik in de pers zei, werd aangevoerd als excuus voor mijn mindere vorm. En niemand bij Red Bull Racing nam het voor me op."

"De auto was niet perfect en ik deed mijn best om elke week te leren en mezelf te verbeteren. Ik had het lastig bij Red Bull Racing omdat ik niet op dezelfde manier gesteund en behandeld ben als andere coureurs voor mij. Dat was voor mij heel moeilijk te verkroppen, ik kon het niet accepteren. Ik werkte me het schompes, maar ik kreeg niet de middelen om succesvol te zijn. Ik droeg oplossingen aan, maar ik werd niet gehoord of het duurde weken voordat er iets veranderde."

Eerlijke kans

Hij heeft nooit een eerlijke kans gekregen, beweert Gasly. "Om wat voor reden dan ook paste ik gewoon niet bij Red Bull Racing. Het zou nooit gaan werken. Ik ben niet iemand die in de media de vuile was buiten hangt en ik ben Red Bull oprecht dankbaar voor de kans die ze me geboden hebben en alles wat ze voor mijn carrière gedaan hebben. Maar ik heb het recht om mijn waarheid te vertellen. En dit is het, dit is de waarheid."

Zijn degradatie naar Toro Rosso hakte er flink in. "Ik was verdrietig, teleurgesteld. Daar kan ik niet over liegen. Ik was gebroken. Ik wil wereldkampioen worden. Wie weet of ik ooit nog een kans bij een van de topteams krijg. Het is heel zwaar om een stap terug te moeten doen. Maar een paar dagen later kreeg ik een bericht van Anthoine Hubert, die me opriep om het ongelijk van Red Bull te bewijzen. En mijn verdriet veranderde in gedrevenheid, passie. Ik kon er weer tegenaan", aldus Gasly.