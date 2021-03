Mercedes geeft sandbaggen toe: "We hebben getest met veel benzine"

Toto Wolff heeft de berichten dat Mercedes tijdens test in Bahrein met veel benzine in de tank reed bevestigd. In combinatie met duidelijke problemen aan de achterkant van de W12, geeft het aan waarom het tempo van de regerend wereldkampioen niet optimaal was en Red Bull wordt gezien als de favoriet voor 2021.

Red Bull-adviseur Helmut Marko zei hierover vorige week: "Het feit dat ze qua brandstofverhouding niet echt op één lijn lagen met de anderen, toont aan dat ze veel vertrouwen moeten hebben. We gaan ervan uit dat ze nog veel in petto hebben."

Marko vertelde ook aan de krant Osterreich: "Als Mercedes reed met de hoeveelheden brandstof die we vermoedden, dan staan ​​ze ongeveer op hetzelfde niveau als wij."

W12 is een diva

Mercedes-teambaas Wolff is niet helemaal in tegenspraak met zijn landgenoot. In gesprek met de Oostenrijkse omroep ORF zegt Wolff: "We hebben de afgelopen jaren erg goed gepresteerd, dus nu zegt iedereen dat we de snelheid van de auto verbergen. Ik geloof dat we met veel benzine reden, maar de auto was nog steeds moeilijk te besturen en onstabiel, vooral bij zijwind."

"Blijkbaar is het een kleine diva, zoals onze auto twee jaar geleden was. We hebben het gedrag nog niet kunnen onderzoeken en om de zaken nog ingewikkelder te maken, duurde de test maar een paar dagen. We hebben een aantal kleine problemen die we graag willen oplossen, dus we zijn wat slechter voorbereid op het seizoen dan in voorgaande jaren", gaf Wolff toe.

"De tests waren niet zoals we ons hadden voorgesteld, en de eerste race zal zeker niet makkelijk zijn, maar dat betekent niet dat we niet beter kunnen presteren in Bahrein en de races die daarna op de kalender staan."