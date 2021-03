Haas F1 beschikt komend seizoen over een jonge en onervaren line-up. De Amerikaanse renstal verschijnt met Mick Schumacher en Nikita Mazepin met twee debutanten aan de start in 2021. Mick Schumacher is de zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher en veroverde vorig jaar de Formule 2-titel. Mazepin eindigde in 2020 als vijfde in het voorportaal van de Formule 1 en dwong mede dankzij een goed gevulde sponsorbuidel promotie naar de koningsklasse van de autosport af.

Het team van Haas stelt beide rookies nader voor via onderstaande video: