Lawrence Stroll: "Vettel heeft iets te bewijzen bij Aston Martin"

Team-eigenaar Lawrence Stroll, vader van Lance Stroll, meent dat nieuwkomer Sebastian Vettel iets te bewijzen heeft bij het nieuwe Aston Martin-team. Hij is er ook van overtuigd dat het talent van Vettel niet achteruit is gegaan.

Vettel zijn vorm leek er op achteruit te zijn gegaan in de afgelopen seizoenen. Sinds de tweede helft van het 2018-seizoen hebben we viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel veel foutjes zien maken. Dit heeft er uiteindelijk tot geleid dat zijn contract bij Ferrari niet werd verlengd, welke hebben aangegeven deze beslissing te hebben gemaakt nog vóór het 2020-seizoen was begonnen.

Echter, Lawrence Stroll meent dat Vettel het nog steeds in zich heeft. "Een viervoudig wereldkampioen vergeet heus niet in één keer hoe die moet rijden", zo vertelt Lawrence Stroll. "Wanneer je contract wordt opgegeven nog vóór het seizoen begint is nou niet echt motiverend voor een coureur. Sebastian heeft iets te bewijzen, en hij kan niet wachten om aan het seizoen te beginnen", zo vertelt Stroll verder.

Het team dat vroeger Racing Point heette rekent niet alleen op Vettel zijn snelheid, maar ook op de ervaring van de Duitser die van teams verwisselt. "Sebastian is overduidelijk een top-coureur. Hij is een viervoudig wereldkampioen, en mijn jongens zijn dat nog niet geweest. Hij brengt dus nieuwe inzichten naar het team dat het team kan doen laten inzien wat ervoor nodig is om voor titels te strijden."

"Ons uiteindelijke doel is om wereldkampioen te worden", zo vertelt Stroll. "Het belangrijkste middel wat een F1-team tot zijn beschikking heeft is hun fabriek. We zijn begonnen met het bouwen van een state-of-the-art fabriek. De beste mensen hebben we al, en de beste soorten gereedschap hebben we binnenkort ook. Dat zijn de twee belangrijkste factoren die leiden tot het succes van een Formule 1-team", zo concludeert Stroll.