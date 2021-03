Marko over verslagen Mercedes: "En dat terwijl Max nog ruimte voor verbetering heeft"

Mercedes kende een rampzalige wintertest in 2021. Waar het kampioenenteam uit Brackley normaal gesproken hun zaakjes als beste op orde heeft, hebben zij nu het minst aantal ronden gereden van iedereen - dat met een auto die erg moeilijk te besturen leek. Helmut Marko leek tevreden over de prestaties die het Red Bull Racing-team heeft neergezet, en meent dat Max Verstappen nog flink sneller had gekund.

"We hebben geen problemen gehad, de auto reageerde precies hoe we dat wilden en de Honda-krachtbron gaf ons precies wat de data van te voren aangaf", zo vertelt Helmut Marko in gesprek met Auto Bild Verstappen is van mening dat Mercedes hun vorm terug zal vinden, en gewoon de favorietenrol heeft voor de eerste race van het seizoen op het Bahrain International Circuit over een week. Helmut Marko is, echter, wat optimistischer.

De man uit Graz is namelijk van mening dat de RB16B simpelweg sneller was dan de W12 en alle andere wagens van het veld. "Echter, we denken wel dat de Mercedes met meer brandstof reed en hebben echt niet alles laten zien. Maar dan nog steeds hadden ze niet bij ons in de buurt kunnen komen. Met name Max, hij had nog vele malen sneller kunnen gaan."

Marko is dus van mening dat Max bij lange na niet alles uit de auto heeft kunnen halen. Het team uit Milton Keynes is daarom ook niet van mening dat nieuwkomer Sergio Perez bij Max in de buurt kan komen qua snelheid over één ronde. Daar voegt Marko wel aan toe: "Hij zal op de zondag erg dicht bij Max zitten en hij gaat ongetwijfeld veel punten scoren", zo concludeert Helmut Marko tegenover Auto Bild.