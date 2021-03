Nikita Mazepin presenteert helmdesign voor debuutseizoen in F1

Nikita Mazepin debuteert komend seizoen namens Haas F1 in de Formule 1. De 22-jarige Rus is afkomstig uit de Formule 2, waarin hij vorig jaar als vijfde in het kampioenschap eindigde. Tijdens de wintertest in Bahrein was zijn helmdesign voor zijn eerste jaar op het hoogste niveau al te zien, maar Mazepin en Haas F1 tonen de helm nu vanuit alle hoeken. Het ontwerp bestaat uit de kleuren oranje en zwart, en de initialen van Mazepin keren veelvuldig terug. Hieronder is de helm van de Rus voor 2021 te zien: