Transformatie naar Alpine rechtvaardigde langer F1-verblijf Renault

Zonder de omvorming van het Formule 1-team naar Alpine had de Renault Group de koningsklasse van de autosport mogelijk vaarwel gezegd. Dat stelt Alpine-directeur Laurent Rossi in gesprek met Auto Hebdo. Renault is nog wel met een eigen fabrieksteam aanwezig in de Formule 1, alleen dan onder de noemer van sportwagenmerk Alpine. Enkel de motoren dragen nog de naam van Renault.

Rossi legt uit: "De aanwezigheid van Renault in de Formule 1 stond achter de schermen continu ter discussie, om verschillende redenen. Toen we op problemen stuitten en kosten moesten besparen, vroeg het management zich hardop af wat het Formule 1-project waard was, wat logisch is. Elke paar jaar stelde de directie zichzelf de vraag of de deelname aan de Formule 1 het vele gespendeerde geld nog wel rechtvaardigde."

"De Formule 1 is ver verwijderd geraakt van onze commerciële producten. Er ontstond daardoor twijfel of het wel bijdroeg aan de verkoop van meer Clio's of Megane's. Alpine en Formule 1 is een veel betere combinatie. Het merk kan de media-aandacht goed gebruiken. 23 races met een publiek van 500 miljoen kijkers die het logo van Alpine onder ogen krijgen, dat gaat zich uitbetalen. Helemaal omdat we met Mercedes, Ferrari, McLaren en Aston Martin in goed gezelschap zijn."