Steiner: "Nieuwe Ferrari-motor een gemiddelde stap voorwaarts"

Ferrari heeft geen enorme stap gemaakt met de nieuwe aandrijflijn voor 2021. Dat stelt Günther Steiner, teambaas van Ferrari-klant Haas F1 Team, tegenover het Duitse RTL. Italiaanse journalisten suggereerden eerder dat Ferrari meer dan 40 pk extra heeft gevonden bij de motor voor dit jaar.

Steiner noemt geen cijfers, maar omschrijft het niet als een gigantische verbetering. "Ik kan niet zeggen dat het een heel grote stap voorwaarts betreft. Dan zou Ferrari namelijk kunnen denken dat ik tevreden ben met wat ze me gegeven hebben, maar in de Formule 1 kun je nooit tevreden zijn", lachte de teambaas van Haas F1.

"Het is nooit genoeg. Als je zegt dat het wel genoeg is, dan is er iets mis. Ik zou het eerder als een gemiddelde stap voorwaarts omschrijven. De motor is in ieder geval beter dan de krachtbron van vorig jaar", aldus Steiner.

Hoe dat zich vertaalt op de baan is mede afhankelijk van waar de overige motorleveranciers mee op de proppen zijn gekomen. Steiner vervolgt: "We weten niet wat de overige motorfabrikanten hebben gedaan, we beschikken niet over die cijfers. Ik heb niet eens de cijfers over de nieuwe motor van Ferrari. Ik vertrouw hen als zij zeggen dat deze krachtbron een verbetering is."