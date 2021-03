Lando Norris twijfelt aan snelle tijden van Tsunoda vanwege DRS gebruik

Yuki Tsunoda is zijn eerste seizoen als F1-coureur goed begonnen. Tijdens de eerste en enige 3-daagse wintertest in Bahrein reed de Japanner zeer snelle tijden en kwam hij goed voor de dag. Vooral zondagmiddag maakte de rookie indruk, van wie bovendien veel wordt verwacht gezien zijn snelle en agressieve rijstijl.

Hoewel Max Verstappen veruit de snelste coureur was tijdens de sessie zondagmiddag, was het Tsunoda die in de AlphaTauri de rest van het veld wegreed en als tweede eindigde, op minder dan een tiende van de Nederlander.

DRS-zone

De snelle tijden die de 20-jarige coureur reed worden nu echter in twijfel getrokken. Journalisten langs de baan hebben opgemerkt dat Tsunoda zijn DRS al activeerde, 100 tot 200 meter voor de DRS-zone begint op het circuit in Bahrein.

McLaren-coureur Lando Norris reageerde op een bericht van Tsunoda op Instagram waarop hij ironisch reageerde: "Hoe ging het gebruik van de DRS?"

AlphaTauri in het middenveld

Mogelijk dat de snelle tijd van Tsunoda dus toch in een ander daglicht gezien moeten worden, al was ook teamgenoot Pierre Gasly snel tijdens zijn testdagen. Red Bull-adviseur Helmut Marko is onder de indruk van zijn protege uit Japan maar verwacht AlphaTauri toch in het middenveld: "Yuki heeft een sensationele prestatie geleverd. Ik verwacht echter in het middenveld pittige gevechten te zien zullen zijn dit jaar."