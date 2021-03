Helmut Marko wrijft zich in de handen: "Mercedes oogt vrij nerveus"

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko zag tot zijn grote genoeg dat de wintertest in Bahrein voor Red Bull Racing op rolletjes verliep. Maar misschien nog wel meer genoegdoening haalde hij uit het feit dat concurrent Mercedes de zaakjes minder goed op orde leek te hebben.

Marko wrijft zich in de handen, maar plaatst daar gelijk ook een kanttekening bij. Het betrof immers slechts een test, de waarheid komt later deze maand in Bahrein aan het licht bij de eerste Grand Prix. "We hebben nog niet het volledige potentieel van Mercedes gezien, maar hun auto oogt vrij nerveus", vertelde de motorsportadviseur van Red Bull aan Sky Deutschland.

McLaren-coureur Lando Norris sloot zich daar bij aan. "Mercedes zag er de afgelopen dagen echt verschrikkelijk uit en misschien zijn ze minder op hun gemak dan in voorgaande jaren het geval is geweest. Ze waren wel vaker minder snel tijdens de tests, maar dan zag je gewoon dat ze meer in hun mars hadden. Nu leken ze meer te spartelen en maakten ze meer foutjes dan we van ze gewend zijn."

Er heerst ook scepsis rondom de vorm van de regerend kampioen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner rekent zich bijvoorbeeld nog niet rijk. "Twee jaar geleden kende Mercedes ook een problematische voorbereiding en we weten allemaal hoe het toen is gegaan."

Zo'n wintertest is dan ook geen goede maatstaf, vindt Ferrari-rijder Carlos Sainz. "Ik geloof niets wat men over Mercedes of over welk ander team dan ook beweert. Het is nog te vroeg dag." Aston Martin-coureur Sebastian Vettel voegde nog toe: "Het enige dat een feit is, is dat Mercedes niet zoals gebruikelijk een monsterafstand afgelegd heeft tijdens de test. Maar ik weet zeker dat ze goed gepositioneerd zullen zijn voor de eerste race."