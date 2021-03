Verslag ochtendsessie F1 tests: Ricciardo snelste, Hamilton veroorzaakt rode vlag

De ochtendsessie van de zaterdag zit er alweer op, en daarmee is de wintertest op het Bahrain International Circuit op de helft. Daniel Ricciardo finishte de sessie als snelste, met Fernando Alonso en Sergio Perez achter hem.

Daniel Ricciardo is verder gegaan waar hij gister gebleven is. Opnieuw weet hij de ochtendsessie als snelste af te sluiten. Dit deed hij met de hardste C2-band. Alonso deed dit op een set gele C3, en Perez ook op de harde C2-band. Een aantal andere coureurs probeerde een snelle tijd neer te zetten op de snelste rode C4-band, maar konden uiteindelijk niet in de top 3 komen.

Ook vandaag kende Mercedes weer een moeizame dag. Waar het team gister in de ochtend amper heeft kunnen rijden, spinde Hamilton dit keer van de baan af. Bij het insturen van bocht 13 verloor hij alle grip op de achter-as en spinde van de baan af. Dit zorgde ervoor dat hij in de gravel terecht kwam, en kon er niet zelfstandig uitrijden. Een rode vlag was het gevolg.

In de middag zullen een aantal coureurs doorgaan waar ze in de ochtend gebleven zijn, waaronder Sergio Perez en Fernando Alonso. Valtteri Bottas en Lance Stroll, onder andere, zullen vanmiddag het stuur overnemen van hun teamgenoten. De middagsessie begint om 13:00 Nederlandse tijd.