Mazepin schaart Buzz & Co als persoonlijke sponsor achter zich

Haas F1-coureur Nikita Mazepin weet zich komend seizoen verzekerd van de steun van Buzz & Co. Het bedrijf, dat kantoor houdt in Londen, Singapore en Genève, is gespecialiseerd in assetmanagement. Buzz & Co prijkt dit jaar op de mouwen van de overall en teamkleding en op de helm van Mazepin.

De net 22-jarige Rus staat aan de vooravond van zijn debuut in de Formule 1. Over geldschieters en financiële middelen heeft hij niet te klagen, nooit gehad ook. Zijn vader is mede-eigenaar van Uralkali, de firma gespecialiseerd in kunstmest die zich als titelsponsor aan Haas F1 verbonden heeft.

Nikita Mazepin geniet ook in de koningsklasse van de autosport de steun van Lomonosov Moscow State University. De staatsuniversiteit in de Russische hoofdstad Moskou, de grootste universiteit van Rusland, was ook in de opstapklasses al een van de persoonlijke sponsors van de jonge Rus.