Weekje vrijaf was niet aan Mick Schumacher besteed: "Verveelde me"

Mick Schumacher heeft zich in het zweet gewerkt om zich fysiek voor te bereiden op zijn debuutseizoen in de Formule 1. De rookie van Haas F1 Team heeft één keer geprobeerd om die intensieve trainingsarbeid af te wisselen met wat rust, maar dat ging de Formule 2-kampioen van 2020 niet goed af.

"Ik wilde mezelf echt een weekje vrijaf geven tijdens de voorbereiding, maar dat is me niet gelukt", stelt Mick Schumacher. "Ik verveelde me gewoon, dus ben ik maar weer naar de sportschool gegaan om te trainen. De nadruk lag deze winter vooral bij mijn nekspieren, die krijgen het meest te verduren wanneer we in de auto zitten. Dat was en is nog steeds een van de dagelijkse elementen van mijn trainingsprogramma."

Fysiek is hij klaar voor zijn debuut, denkt de jonge Duitser. "Ik voel me in ieder geval goed voorbereid. Het is wel anders. Zo krijg ik in de Formule 1 te maken met stuurbekrachtiging, dat maakt het wel iets comfortabeler om te sturen. Desalniettemin moet je je lichaam prepareren voor de G-krachten die op je losgelaten worden in een Formule 1-auto. Zelfs als je maar een week niet in de wagen hebt gezeten, dan moet het lichaam al wennen zodra je weer in de bolide kruipt."

Vanaf vrijdag mag Mick Schumacher drie halve dagen testen ter voorbereiding op zijn eerste Formule 1-seizoen. "De prioriteit is om meer op mijn gemak te raken in de nieuwe auto van Haas F1 en proberen alles af te vinken wat we moeten afvinken voordat het racen van start gaat. Denk aan het stoeltje, mijn zitpositie, hoe de auto aanvoelt en de samenwerking met het team. Dat zijn de doelen die ik mezelf lang geleden heb gesteld voor deze wintertest en ik kan niet wachten om aan de slag te gaan."