Vettel mikt op P3 in het constructeur-klassement

Sebastian Vettel rijdt dit jaar voor Aston Martin F1, het hernoemde Racing Point F1 team. Hij zal daar komen te rijden naast Lance Stroll. Sebastian Vettel vervangt daar Sergio Perez, die op zijn beurt voor Red Bull Racing zal gaan rijden. Vettel is van mening dat meteen meedoen om de titel iets te hoog gegrepen is; Mercedes en Red Bull Racing zullen volgens hem strijden om de eerste plek.

Vorige week werd de 'British Racing Green' Aston Martin F1-bolide gepresenteerd. "Ik vind dat de auto er fantastisch uitziet", zo vertelt Vettel in een interview met de Duitse RTL. "Helaas worden de punten niet verdeeld vanwege uiterlijk, maar je kan meteen al zien dat het een succesvolle auto is."

Sebastian Vettel, echter, weet heel goed dat de acties op de baan bepalen hoe goed de wagen écht is. "Uiteraard moeten we onszelf eerst bewijzen op het circuit, en moeten we laten zien dat we ook in de toekomst nog steeds kunnen aanvallen op de grotere teams", zo vertelt Vettel verder. "Op het moment is het nog lastig om doelen te stellen, maar reken er maar op dat we alles zullen geven zodra we weer van start kunnen."

Vettel hoopt meteen mee te kunnen doen voor podiumplekken, maar blijft wel enigszins realistisch. "De rol van de favoriet aankomend seizoen wordt bemachtigd door Mercedes en daarna Red Bull Racing. Maar indien we direct achter hun staan, dan zal dat al een grote stap voor ons zijn", zo concludeert Vettel tegenover de Duitse RTL.

Vettel begint aan zijn vijftiende volledige seizoen in de koningsklasse der autosport. Hij zal dit jaar een aanzienlijke verbetering willen laten zien ten opzichte van vorig jaar, waar hij - deels door een niet altijd competitieve Ferrari - zijn slechtste klassering in het kampioenschap kende sinds zijn allereerste seizoen.