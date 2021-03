Lance Stroll stelt top vijf-klassering in kampioenschap als doel

Aston Martin-coureur Lance Stroll heeft een behoorlijk pittige doelstelling voor zichzelf geformuleerd voor komend seizoen. De jonge Canadees wil in het coureurskampioenschap bij de beste vijf eindigen. Ervan uitgaande dat Mercedes en Red Bull Racing ook dit jaar de dienst uitmaken, zouden vier plekken in de top vijf al vergeven kunnen zijn voor de rijders van de twee topteams.

Als het aan Stroll ligt, nestelt hij zich minstens op een vijfde plek als beste van de rest. "Het zou fantastisch zijn als we als team beslag weten te leggen op de derde plaats bij de constructeurs. En zelf ga ik pushen om in de top vijf van het coureurskampioenschap te finishen. Dat zou een geweldige prestatie zijn", liet hij weten bij de presentatie van de nieuwe AMR21.

Vorig jaar moest Stroll genoegen nemen met de elfde positie. Hij gelooft dat hij op termijn voor de wereldtitel kan gaan. "Je moet ergens in geloven. Elke coureur op de grid denkt dat hij kampioen kan worden. Anders zouden we hier niet zijn. Ik ben net 22 jaar, dus ik heb nog genoeg tijd om het zover te schoppen. Het is van veel factoren afhankelijk en ik ben van mening dat ervaring een belangrijke rol speelt. Door te leren van je fouten en jezelf als coureur te verbeteren kun je jezelf in de positie manoeuvreren om een gooi naar de titel te doen."

Stroll krijgt nog weleens kritiek, maar zijn nieuwe teamgenoot Sebastian Vettel neemt het voor hem op. "Lance wordt een beetje onderschat", vertrouwde de viervoudig wereldkampioen aan Sky Deutschland toe. "Mensen staan tegenwoordig zo snel klaar met een oordeel, ik heb het zelf ook ervaren. Maar Lance heeft zich vorig jaar aanzienlijk verbeterd. De potentie is aanwezig en als ik hem komend seizoen een duwtje in de rug kan geven bij zijn verdere ontwikkeling, zal ik dat zeker niet nalaten. Misschien kan ik hem nog het een en ander bijbrengen."