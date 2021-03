Mazepin na bestudering reglementen niet bang voor strafpunten

Haas F1 Team-coureur Nikita Mazepin is niet bang om tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 1 weer in het nauw te komen wat betreft verzamelde strafpunten. De jonge Rus kwam vorig jaar in de Formule 2 gevaarlijk dicht in de buurt van een automatische schorsing. Met zijn rijgedrag oogstte hij in totaal elf strafpunten, bij twaalf strafpunten zou hij geschorst zijn geweest.

In de Formule 1 begint Mazepin wat dat betreft met een schone lei. Hij denkt niet dat hij weer in de situatie komt dat hij op zijn tellen moet letten. "Ik heb veel tijd genomen om de reglementen door te nemen en ze te bestuderen. Ik begrijp de regels, ik weet waar de grenzen liggen."

Mazepin vervolgt: "Ayrton Senna zei ooit: 'Als je niet voor een gat gaat dat bestaat, dan ben je geen racecoureur meer'. Dat is volgens mij van toepassing op elke Formule 1-rijder. Om hier te komen moet je elke mogelijkheid grijpen, anders doet iemand anders dat wel. Ayrton is soms ook over de schreef gegaan en het is niet aan mij om daar over te oordelen. Ik ga niet op de stoel van de stewards zitten."

De Russische rookie verwacht niet dat hij weer in de gevarenzone terecht komt. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat we de komende jaren in de Formule 1 geen herhaling zullen zien van wat er vorig jaar in de Formule 2 is gebeurd. Vechten in de achterhoede vergt namelijk een andere manier van rijden dan wanneer je strijdt om de titel."