Aston Martin en Mercedes leveren om en om de safety car

Mercedes heeft vanaf komend seizoen niet meer het alleenrecht op de levering van de safety car. De Duitse autofabrikant levert al sinds 1996 de officiële safety car en medical car voor de Grands Prix, maar krijgt dit jaar gezelschap van een ander merk. Aston Martin heeft namelijk ook een overeenkomst met de Formule 1 en de internationale autosportbond FIA voor de levering van de safety car en medical car gesloten.

Aston Martin en Mercedes gaan elkaar afwisselen en om de beurt de safety car en medical car leveren. Aston Martin doet dat met een speciale uitvoering van de Vantage, het meest krachtige model in hun assortiment, als safety car en de DBX als medical car. Mercedes-AMG blijft een beroep doen op de GT R als safety car en de C 63 S als medical, in een knalrode kleurstelling dit jaar. Aston Martin hanteert voor de safety car en de medical car dezelfde groene kleurstelling als voor hun Formule 1-auto, de AMR21.

Aston Martin bijt eind deze maand het spits af bij de seizoensopener in Bahrein. Formule 1-directeur Stefano Domenicali: "We zijn heel blij om aan te kondigen dat we met Aston Martin én Mercedes zullen samenwerken voor de levering van de safety car en medical car. Aston Martin en Mercedes zijn beide iconische merken en we zijn trots om hen in ons midden te hebben. De safety car en medical car zijn ontzettend belangrijk in deze sport, zoals we vorig jaar wel gezien hebben bij de redding van Romain Grosjean na diens huiveringwekkende crash in Bahrein. Zowel de auto's van Aston Martin als de wagens van Mercedes zijn perfect uitgerust om deze rol te vertolken."

Wedstrijddirecteur Michael Masi: "We zijn verguld met de komst van Aston Martin als officiële leverancier van de safety car en de medical car, een rol die zij zullen delen met Mercedes. De safety car en de medical car zijn essentiële onderdelen voor een veilig en succesvol Grand Prix-weekend. Naast het inspecteren van de baan vormen zij ook een vitaal middel voor mijn team en mij om de race te neutraliseren, iedereen veilig te houden en te zorgen dat de race na een incident zo efficiënt mogelijk weer op gang geholpen kan worden. Deze auto's moeten niet alleen snel zijn, maar ook voorzien zijn van de nieuwste technologische snufjes. Aston Martin heeft wat dat betreft indrukwekkend werk geleverd met de Vantage en DBX."