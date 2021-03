Technisch directeur Aston Martin: "Vettel zijn rijstijl niet zo extreem als die van Perez"

Sebastian Vettel zal over iets minder dan een week zijn eerste officiële kilometers maken als Aston Martin-coureur. De Duitser vervangt Sergio Perez, die zelf Alexander Albon vervangt bij Red Bull Racing. Technisch directeur Andrew Green heeft al een aantal fundamentele verschillen tussen beide heren gemerkt.

Afgelopen donderdag konden Sebastian Vettel en teamgenoot Lance Stroll de AMR21 proberen tijdens een filmdag op Silverstone. Hoewel teams op filmdagen gelimiteerd zijn tot "slechts" 100 kilometer, was dit voldoende voor Andrew Green om op te merken dat Vettel zijn rijstijl flink anders is dan die van Perez.

"Als we het hebben over Seb, die heeft tja... zijn eigen persoonlijke rijstijl", zo vertelt Green. "Maar dat zie je bij veel coureurs, dat zij een eigen rijstijl hebben. Ik zou zeggen dat zijn rijstijl minder extreem is vergeleken met de coureur die hij vervangt. Hij (Perez) had een vrij extreme rijstijl die vaak niet bij alle soorten circuits paste; het kwam compleet tot zijn recht op bepaalde circuits maar op sommigen ook totaal niet."

"Vettel zijn rijstijl is dat alles behalve, en ik ben van mening dat wij tot de middelen beschikken om een auto te bouwen rondom zijn voorkeuren", zo vertelt Green verder. "Daar zijn we al aan begonnen, we hebben met Seb veel tijd in de simulator doorgebracht en dusver is hij erg blij met de richting waar we op zijn gegaan - geen problemen op dat vlak dus."

Ook al is Sebastian Vettel de derde meest succesvolle Ferrari-coureur aller tijden, toch kende de Duitser een rampzalig seizoen in 2020. "We hebben het er nog niet over gehad waar hij mentaal was vorig seizoen - we hebben alleen nog maar vooruit gekeken, maar ik denk dat we het allerbeste uit Seb kunnen halen; dat denk ik echt", zo voorspelt Green. "Hij is op het hoogtepunt van zijn carrière, als hij niet het beste uit zichzelf kan halen is dat onze schuld. Ik ben van mening dat we Seb op een juiste plek kunnen brengen", zo concludeert Andrew Green.