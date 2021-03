FIA-president Todt: "Serieuze consequenties als Mazepin weer over de schreef gaat"

Jean Todt, voorzitter van de internationale autosportbond FIA, heeft Haas F1 Team-debutant Nikita Mazepin een waarschuwing gegeven. De jonge Rus kwam eind vorig jaar in opspraak door een video te delen waarop te zien was hoe hij een vrouw betastte. De kritiek op het gedrag van Mazepin was niet mals en er klonk zelfs een oproep om zijn toetreding tot de Formule 1 een halt toe te roepen.

In een interview met de Cambridge Union Society kreeg Todt de vraag of Mazepin niet van een aanstaand debuut in de Formule 1 weerhouden had moeten worden. "Om in de Formule 1 te mogen racen heb je een superlicentie nodig. En het is niet makkelijk om een superlicentie te verdienen, want daar moet je veertig punten voor verzamelen in de opstapklasses."

"Elke rijder die minstens veertig punten vergaart, kwalificeert zich zodoende om in de Formule 1 te racen. En Mazepin heeft daaraan voldaan. Waarom zou hij niet in de Formule 1 mogen rijden? Dat zou discriminatie zijn. Alleen als hij geen superlicentie had gehad, zou hij niet in de Formule 1 mogen uitkomen", luidde het antwoord van de Fransman.

Maar laat er geen misverstand over bestaan, Todt zal bij een nieuwe fout van Mazepin minder vergevingsgezind zijn. "Om eerlijk te zijn ben ik niet blij met de situatie. Hij is gewaarschuwd. Als hij nogmaals over de schreef gaat, volgen serieuze consequenties. Dat gezegd hebbende, het gaat wel om iets dat in zijn privéleven is gebeurd. Het was een ondoordachte en domme actie, ik kan alleen maar hopen dat hij ervan geleerd heeft."

Volgens eigen zeggen is dat het geval. Mazepin: "Ik heb weerzinwekkende gedrag vertoond. Ik heb mijn verantwoordelijkheid gepakt, ik heb ervan geleerd en ik kijk ernaar uit om dit jaar mijn leven te beteren en mijn naam te zuiveren. In de Formule 1 geld je als coureur opeens als voorbeeld voor jonge kinderen die tegen je opkijken. Daar hoort een bepaald gedrag bij. Dat heb ik niet gelijk laten zien, ik heb het me helaas te laat gerealiseerd. Ik ben niet blij met wat ik gedaan heb, ik ben er niet trots op."