Williams bevestigt Jack Aitken als reservecoureur voor 2021

Het team van Williams heeft het contract met reserverijder Jack Aitken verlengd voor komend seizoen. De Britse renstal onderstreepte vorig jaar het belang van de 25-jarige Brit met Koreaanse roots door hem door te schuiven naar een racestoeltje toen Mercedes in Sakhir een beroep deed op George Russell als vervanger van de zieke Lewis Hamilton.

Aitken was daarvoor in Oostenrijk al in actie gekomen tijdens de eerste vrije training op de vrijdag. Voor 2021 mag hij zich weer verheugen op deelname aan een vrijdagtraining bij een Grand Prix. Bij welke Grand Prix is nog niet bekendgemaakt. Daarnaast zal Aitken zich vooral in de simulator van Williams moeten laten gelden.

Williams-teambaas Simon Roberts: "We zijn blij om Jack te behouden voor 2021. Hij is een groot talent en groeide binnen mum van tijd uit tot geliefd lid van ons team. Hij heeft indruk op ons gemaakt bij zijn invalbeurt in Sakhir. Zonder noemenswaardige voorbereidingstijd leverde hij toch een solide performance af. Jack is een talentvol individu en hij werkt ook nog eens keihard, we kijken ernaar uit om hem komend seizoen weer van waarde te zien zijn voor ons."

Aitken voegt toe: "Nadat ze me vorig jaar aan een van de meest speciale momenten uit mijn carrière tot nu toe hielpen, kan ik niet anders dan verguld zijn om door te gaan bij Williams. In mijn korte periode bij deze renstal heb ik al veel vrienden gemaakt en een diep verlangen naar succes voor dit team gekweekt. Door het professionalisme en de werkethiek van het personeel draag ik mijn overall en teamkleding met trots. In Sakhir heb ik kunnen proeven aan het echte werk en ik ben vastberaden om me komend seizoen weer te bewijzen binnen de rol die me geboden is."