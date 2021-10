Aitken maakt in Abu Dhabi comeback in vrije training

Goed nieuws voor enkelvoudig Formule 1-coureur Jack Aitken. De Britse coureur mag namelijk in Abu Dhabi weer achter het stuur kruipen van de Williams. Hij mag bij de seizoensafsluiter de eerste vrije training rijden voor het Britse team. Het is een mooie afsluiting voor een lastig jaar van Aitken.

Afgelopen jaar mocht hij in Sakhir invallen bij Williams maar daarna bleef het redelijk stil rondom zijn persoontje. Hij reed dit seizoen in de GT World Challenge Europe. Tijdens de 24 uur van Spa crashte hij met zijn Lamborghini keihard in Raidillon. Hij brak hierbij enkele botten waaronder een ruggenwervel.

De crash kostte hem een groot gedeelte van het seizoen en hierdoor kon hij ook niet invallen in de Formule 2. Nu is hij dus terug en mag hij zijn mislukte seizoen alsnog van een knallend einde voorzien. Het is nog niet bekend welke Williams-coureur zijn auto moet afstaan aan de onfortuinlijke Brit.