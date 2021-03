"Alpine werkt de shakedown met de A521 af op Silverstone"

Alpine is vandaag op het circuit van Silverstone om de shakedown van de A521 uit te voeren. Achter het stuur van de bolide kan niemand anders dan Esteban Ocon zitten, aangezien teamgenoot Fernando Alonso de presentatie van de nieuwe bolide gisteren ook aan zich voorbij moet laten gaan. Officieel is Alpine voor een filmdag op Silverstone, maar Formule 1-teams gebruiken zo'n filmdag (maximaal 100 kilometer rijden) voor aanvang van het seizoen om de auto aan de tand te voelen.

Well well well... What have we got our hands on today...! #A521Launch pic.twitter.com/28U6q09zoO