Kevin Magnussen: "Formule 1 kan een vijandige omgeving zijn"

Kevin Magnussen is er nog geen moment rouwig om geweest dat hij geen onderdeel meer uitmaakt van de Formule 1. De Deen verzekerde zich voor 2021 van een stoeltje in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, deed al mee aan de 24 uur van Daytona en als kers op de taart sleepte hij ook een contract voor het Hypercar-project van Peugeot voor Le Mans in de wacht.

Hij voelde zich gewoon niet meer zo thuis in de Formule 1, legt Magnussen in de WEC Talk-podcast uit. "De Formule 1 kan een vrij vijandige omgeving zijn. Het is niet echt mogelijk om jezelf met andere teams te vergelijken, aangezien iedereen met ander materiaal rijdt. Dé enige manier om jezelf te manifesteren is door je teamgenoot te verslaan, en dik ook."

"Dan wordt het al gauw een beetje onprettig. En leuk is het ook niet. Bij Haas F1 Team had ik te maken met Romain Grosjean als teamgenoot en ik mocht hem graag, maar we wisten dat we de ander moesten vermorzelen om te overleven. Dat zorgt voor een gekke spanning en een vreemde sfeer. Dat is ook de belangrijkste reden dat ik niet geprobeerd heb om in de Formule 1 te blijven."

Zijn overstap naar de sportscars bevalt hem tot nu toe uitstekend. "Ik vind het echt heel leuk om met mijn teamgenoten samen te kunnen werken, in plaats van met elkaar te vechten. Je voelt dat men er hier veel meer van geniet. Mensen lachen en iedereen oogt een stuk gelukkiger. De Formule 1 is zeer competitief. IMSA ook, maar op een andere manier", aldus Magnussen.