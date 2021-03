Mick Schumacher reageert op kritiek: "Verkeerd geïnterpreteerd"

Haas F1-team Mick Schumacher heeft zich geroepen gevoeld om te reageren op de kritiek die is ontstaan na een uitspraak van hem in een interview met de Italiaanse krant La Stampa. Op vragen over de standpunten van wereldkampioen Lewis Hamilton ten aanzien van diversiteit en milieu antwoordde de zoon van legende Michael Schumacher: "Geen commentaar."

Daar ontstond - vooral op social media - de nodige ophef over. "Uiteindelijk onthouden we niet de woorden van onze vijanden, maar we zullen ons wel de stilte van onze vrienden herinneren", luidde een reactie. Iemand anders voegde daar aan toe: "Als je een neutrale opstelling aanhoudt in deze kwestie, dan kies je in feite voor de kant van de onderdrukker."

Zo was het allemaal niet bedoeld, benadrukt Mick Schumacher. Natuurlijk is hij tegen racisme, zijn woorden zijn niet juist begrepen. De jonge Duitser verduidelijkt zijn standpunt: "Ik ben recent verkeerd geïnterpreteerd na een vraag tijdens een interview over politiek activisme. Ik wil bij deze graag duidelijk maken dat ik tegen elke vorm van onrecht en ongelijkheid ben, en ik steun de strijd tegen racisme."