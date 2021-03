Is dit hoe de nieuwe Mercedes W12 er uit komt te zien?

Dinsdag 2 maart zullen de zevenvoudig wereldkampioenen hun nieuwe wagen - de Mercedes W12 - presenteren aan de buitenwereld. Het is de wagen waarmee het team uit Brackley zal hopen hun achtste opéénvolgende wereldtitel mee binnen te slepen.

Één van de beheerders van de social media-kanalen van Mercedes heeft besloten om alvast wat teasers te plaatsen, zodat men alvast een grof idee krijgt hoe de auto er uit komt zal komen te zien. Zo werd onder andere de volgende foto geplaatst:

Waarna ook de volgende foto werd geplaatst:

Daarmee werd dus bevestigd dat de auto wederom weer zwart zou gaan zijn. Echter, een aantal dagen later plaatste een van de beheerders een foto van de zijkant van gehele wagen:

De auto lijkt sterk op die van 2020. Één van de verschillen, echter, is dat er meer wit in verwerkt zal zijn. Zo is er een gradiënt van zwart naar wit te zien op de zogeheten shark fin bovenop de motorkap.

Nu is een gebruiker op Reddit zo ver gegaan om de sponsors van Mercedes hier op te verwerken, om zodoende (alvast) een realistischer beeld te creëren hoe de auto er uit zou kunnen gaan zien, zie hieronder het resultaat!

Is dit de wagen waarmee Mercedes AMG F1 hun achtste titel zal binnenslepen? Over iets minder dan een maand zal duidelijk worden hoe de pikorde er uit ziet!