Max Verstappen houdt zich op de vlakte na debuut in RB16B

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft gisteren zijn eerste meters gemaakt met de bolide voor komend seizoen, de RB16B. De Nederlander kwam tijdens een filmdag op Silverstone zowel in actie met de nieuwe auto als met de RB15 uit 2019. In tegenstelling tot teamgenoot Sergio Perez deed hij geen uitlatingen over de mogelijkheden en het potentieel van de wagen.

Verstappen hield zich op de vlakte na de eerste kennismaking met de RB16B. "Ik ben begonnen met een paar rondjes met de RB15 om wat ritme op te doen na de winterstop en daarna ben ik in de RB16B gesprongen. Het gaat op zo'n dag allemaal om op je gemak raken met de nieuwe auto en de nieuwe aandrijflijn, zorgen dat alles soepel verloopt zodat we goed voorbereid afreizen naar de test in Bahrein. Het is altijd leuk om weer met een Formule 1-wagen te rijden en de eerste keer dat je de pits uitdraait is zo'n geweldig gevoel."

Teambaas Christian Horner vatte de filmdag als volgt samen: "Het is altijd bijzonder om een nieuwe bolide voor het eerst op de baan te zien en om de coureurs te laten proeven aan hun nieuwe materiaal. Het draaide op deze dag om het in orde brengen van de basis, zorgen dat alles goed functioneert voordat alles verscheept wordt naar Bahrein voor de wintertest en wat dat betreft was de dag een succes. Het was ook mooi dat Alexander Albon van de partij was om in de RB15 te rijden. Het is belangrijk dat hij scherp blijft, want hij gaat een belangrijke rol vertolken in de ontwikkeling van de RB16B."