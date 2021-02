Line-up doorslaggevend in concurrentiestrijd tussen McLaren en Aston Martin?

De teams van McLaren en Aston Martin maken zich op voor een verwoed gevecht om de plek van beste van de rest, achter de twee grootmachten Mercedes en Red Bull Racing. De verwachting is dat die laatste twee renstallen ook in 2021 de dienst zullen uitmaken, met daarachter een grote groep subtoppers. McLaren en Aston Martin zouden zomaar die achtervolgende groep kunnen aanvoeren.

Vorig jaar ging McLaren immers met de derde plaats in het constructeurskampioenschap aan de haal, voor Racing Point (dat nu Aston Martin F1 Team heet). Bij beide renstallen is deze winter het nodige veranderd. McLaren stapte over op Mercedes-motoren en verwelkomde Daniel Ricciardo, terwijl Racing Point de naam wijzigde in Aston Martin en Sebastian Vettel aantrok.

Het is niet ondenkbaar dat deze twee teams komend seizoen verbeten duels uit gaan vechten op de baan, meent oud-coureur Ralf Schumacher. "Ik heb veel vertrouwen in deze twee renstallen. McLaren heeft de juiste beslissing genomen door Renault in te ruilen voor Mercedes en Aston Martin heeft de juiste keuze gemaakt door Vettel te contracteren. Sebastian mag komend seizoen bewijzen dat meer in zijn mars heeft dan hij de voorbije jaren bij Ferrari heeft laten zien", aldus de Duitser tegenover F1-Insider.com.

De line-up kan wel eens van doorslaggevend belang zijn in die concurrentiestrijd, denkt voormalig teambaas Eddie Jordan. En wat de coureurs betreft, is McLaren in zijn ogen in het voordeel. "Vettel moet dit jaar presteren om Lance Stroll te verslaan. Lance kan heel snel zijn, maar ontbeert nog consistentie. McLaren heeft het op rijdersvlak gewoon beter voor elkaar. Ricciardo is een van de beste coureurs op de grid en Lando Norris is een supertalent", besluit Jordan.