Alpine F1 bereidt zich met oude RS18 op Paul Ricard voor op 2021

Alpine F1 Team bevindt zich momenteel in het zuiden van Frankrijk, op het circuit van Paul Ricard om precies te zijn. Daar bereidt de Franse renstal zich door middel van een test met een oude Renault RS18 voor op het seizoen 2021.

Gisteren zat Formule 2-rijder Christian Lundgaard in de in de winter livery gehulde auto van Renault uit 2018, als onderdeel van zijn opleiding bij Alpine. Vandaag kruipt Esteban Ocon in die bolide om zich te prepareren voor de komende jaargang.

Esteban is at Circuit Paul Ricard today driving the R.S.18 as he prepares for the start of the 2021 @F1 season. pic.twitter.com/6IzSmOR5d5 — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 22, 2021

Ondertussen voert Fernando Alonso het trainingsprogramma op weg naar zijn comeback in de Formule 1 verder op. De 39-jarige Spanjaard heeft het een paar dagen rustig aan gedaan na een aanrijding bij een trainingsritje op de fiets, waarbij hij een kaakbreuk opliep, maar inmiddels is de tweevoudig wereldkampioen weer volop in training.